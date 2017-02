Homem é morto a tiros em Balneário Pinhal

Litoral Norte

Um homem, ainda sem identificação, foi executado na madrugada desta terça-feira, na praia de Magistério, no Balneário Pinhal, no Litoral Norte. De acordo com a Brigada Militar, a vítima foi alvejada por no mínimo sete tiros, na Rua Rui Barbosa, por volta das 4h20min e morreu no local.

Leia mais:

Por que as medidas prometidas pelo governo não estancam a onda de violência no RS

Com 40 assassinatos, RS tem fim de semana mais violento desde 2014

Como ocorreram os 40 assassinatos no RS no fim de semana mais violento desde 2014



A polícia ainda não tem informações sobre a motivação do crime. Até o momento nenhum suspeito foi preso.



Leia as últimas notícias de ZH