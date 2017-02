Homem é morto em briga de bar em Igrejinha

Insegurança

Um homem foi morto em uma briga de bar, na noite deste domingo, em Igrejinha. De acordo com a Brigada Militar, o crime ocorreu às 23h na Rua Pedro Kehl, no bairro Viaduto. Marcos Roberto Diogo dos Reis, de 36 anos, foi esfaqueado e morreu no local. As informações são da Rádio Gaúcha.

Ainda segundo a BM, o autor do crime conseguiu fugir e não foi localizado até o momento. A polícia ainda não tem informações sobre a motivação do crime.

