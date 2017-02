Jovem é arrancado de casa e executado em Gravataí

Violência

O jovem Lennon Oliveira dos Santos, 20 anos, foi arrancado de dentro de casa e atingido por diversos disparos — a maior parte deles na cabeça — durante a madrugada deste domingo, no bairro Cohab B, em Gravataí. Ele chegou a ser socorrido até o Hospital Dom João Becker, mas não resistiu aos ferimentos.



O crime aconteceu por volta das 3h50min. Segundo a polícia, a casa da vítima, na Rua Francisco Ourique, foi invadida por pelo menos cinco homens armados, que o retiraram do local e o executaram na rua.



As motivações do crime ainda são apuradas pela Delegacia de Homicídios de Gravataí. O rapaz tinha antecedentes criminais por posse de drogas.



Em cinco horas, quatro pessoas foram assassinadas em Gravataí, entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo. Por volta das 23h, três homens já haviam sido mortos em um tiroteio na cidade.