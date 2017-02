Monitor é morto por internos de abrigo em Santa Rosa

Segurança Já

Matheus Braga Silveira, 22 anos, um dos monitores da Unidade Central de Atendimento Municipal (Ucam) de Santa Rosa foi morto na tarde de sábado por dois internos da casa de passagem. Segundo a Polícia Civil do município, os dois adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos, mataram Silveira com uma pedrada na cabeça em tentativa de fuga do local por volta das 17h de sábado. A Polícia Civil não quis divulgar o nome dos autores do crime.

Conforme o delegado regional de Santa Rosa, Ubirajara Daniel Diehl Júnior, o plano inicial dos jovens era roubar o carro utilizado pelos funcionários da Ucam e fugir em direção a Porto Alegre — cidade natal de um deles. Antes de tentar arrombar o veículo, a dupla foi confrontada por Matheus:

— Um deles imobilizou a vítima com uma gravata e o outro deu uma pedrada na cabeça do monitor, que apagou na hora e acabou morrendo no local. Na fuga, eles roubaram o celular do Matheus, mas não conseguiram utilizar o carro e saíram da unidade a pé — explicou o delegado.

Os adolescentes foram encontrados pela polícia na casa de familiares ainda no sábado. Como são menores de idade, os dois foram encaminhados para a Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) de Santo Ângelo.



