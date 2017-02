Polícia pede novas perícias no caso da morte de rainha de bateria em Cachoeirinha

Segurança Já

Detalhes revelados pela gravação do ataque que resultou na morte de Paola Serpa, comerciante e rainha de bateria da escola de samba Imperatriz Dona Leopoldina, fizeram a Polícia Civil solicitar novas perícias.



Uma delas é de coleta de impressões digitais no carro da vítima, já que as imagens mostram pontos da lataria em que o criminoso encostou durante a tentativa de tirar a vítima do carro. A polícia também procura um posto onde os criminosos possam ter comprado gasolina para incendiar o carro usado na fuga, um Voyage.

Leia mais:

Carro usado por criminosos para atacar rainha de bateria é achado queimado

Imperatriz fará homenagem à rainha de bateria em velório

Rainha de bateria de escola de samba é morta dentro de carro enquanto esperava a filha em Cachoeirinha



O carro de Paola, um Cruze, segue apreendido para exames. Na sexta-feira, foi feito esse novo trabalho em busca de pistas que levem à identificação do homem que atirou na comerciante. Conforme o delegado Newton Martins Filho, da 2ª Delegacia da Polícia Civil de Cachoeirinha, as imagens são importantes por revelarem a dinâmica do crime — reforçando a tese de latrocínio —, mas não contribuem para a identificação dos envolvidos.

Nem mesmo a placa do veículo usado na fuga ficava nítida nas imagens. A identificação do carro ocorreu porque ele passou em sinal vermelho durante a fuga. O Voyage foi encontrado em chamas, horas depois do crime.

Junto ao veículo os policiais encontraram um recipiente, semelhante ao de água sanitária, com cheiro de gasolina. Ele foi recolhido para tentativa de localizar impressões digitais e fez a polícia suspeitar de que na fuga o grupo possa ter comprado gasolina.

— Já estivemos em três postos que ficam nas proximidades de onde estava o carro. Agora, vamos ampliar a busca — explicou o delegado.

O dono do Voyage foi identificado como suspeito e deve prestar depoimento nos próximos dias. Ele tem antecedentes policiais, já respondeu a inquéritos. A polícia prefere não divulgar muitos detalhes para não atrapalhar as investigações em andamento e que visam, principalmente, a identificação dos outros envolvidos no crime. Na próxima semana, mais testemunhas serão ouvidas.

O crime

Paola Serpa, 33 anos, foi morta a tiros na noite de quinta-feira, em Cachoeirinha, enquanto esperava dentro do carro a filha sair de uma aula. Ela era rainha de bateria da escola de samba Imperatriz Dona Leopoldina, atual campeã do Carnaval de Porto Alegre.

O crime ocorreu na Rua Obedy Cândido Vieira, no Bairro Central Parque. Paola estava em um Chevrolet Cruze quando foi abordada por três homens que chegaram em um Voyage modelo antigo.