Rainha de bateria receberá homenagem de escola de samba em velório

Segurança Já

Assassinada enquanto esperava a filha em frente a um condomínio em Cachoeirinha na noite de quinta-feira, a comerciante e rainha de bateria da Imperatriz Dona Leopoldina, Paola Serpa, receberá homenagens da escola de samba durante o velório. Integrantes da escola se juntaram para participar da cerimônia, que começa às 14h desta sexta-feira no Cemitério Parque Memorial da Colina, na cidade da Região Metropolitana. O horário do sepultamento ainda não foi definido.

Nas redes sociais, componentes de diversas escolas de samba prestaram solidariedade à família e à bateria da escola, a Laranja Mecânica. Paola ocupava o posto desde o ano passado. Antes, até 2015, ocupou o posto de musa dos ritmistas da Acadêmicos de Gravataí.



Leia mais

Comerciante é morta dentro de carro enquanto esperava a filha em Cachoeirinha

Polícia busca câmeras para identificar matador de rainha de bateria em Cachoeirinha



A secretária executiva da Imperatriz Dona Leopoldina, Helenira Lopes, disse que a escola também planeja homenagens durante desfile oficial de Carnaval em Porto Alegre, em março. Como tributo, seu lugar não será ocupado por outra pessoa neste ano. A escola também lançou uma nota oficial lamentando a perda (leia a íntegra ao final deste texto).

A conselheira da escola Tânia Amaro lembra a educação e a humildade da rainha de bateria.

– Ela era muito amorosa com a filha. Estava sempre acompanhada dela e do marido. Os três iam sempre juntos para a escola, eram muito unidos. Foi uma grande perda para nós – disse.

Paola estava com seu veículo estacionado na Avenida Obedy Cândido Vieira, no Distrito Industrial. Ela aguardava a filha de sete anos que fazia aula particular. Por volta das 19h, moradores do entorno do local do crime disseram que ouviram tiros e foram para a rua ver o que tinha acontecido, quando depararam com um homem abandonando o carro onde estava a vítima e fugindo em direção a um Voyage prata.

Confira a íntegra da nota da Imperatriz Dona Leopoldina:

"O dia amanheceu cinzento, provavelmente vai chover....será o céu transmitindo o sentimento de toda família laranja. Nossa rainha de bateria, Paola Serpa, vítima de um latrocínio, foi tirada de nosso convívio. O final da quinta-feira, dia 16 de fevereiro, nunca mais será esquecido pela Família Imperatriz.

Hoje a partir das 11h começa nossa despedida. Despedida de uma pessoa incrível, uma mãe de família, uma esposa, uma mulher guerreira. Tudo nela era com muito amor. Informamos que a partir de hoje, nossos surdos serão silenciados pelo período de três dias.

Nossos mais sinceros sentimentos à família que sempre esteve conosco. Agradecemos a todas as manifestações de carinho com a família Imperatriz e a família da nossa eterna rainha."

Leia as últimas notícias