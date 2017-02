Mapa do túnel: como é e onde fica o espaço utilizado em plano de fuga do Presídio Central

Porto Alegre

Um túnel de pelo menos 50 metros de comprimento e 60 centímetros de lugares, escondido sob uma casa aparentemente inacabada na zona leste da Capital, poderia levar à maior fuga em massa da história do Presídio Central.

Localizada no número 13 da Rua Jorge Luís M Domingues, no bairro Coronel Aparício Borges, a residência, cuja estrutura é em parte de madeira e outra parte de alvenaria, fica a menos de 70 metros, em linha reta, do pavilhão mais próximo, o D. A Polícia Civil ainda não revelou qual área da cadeia era o destino final do túnel, o que ajudaria a identificar que facção está por trás do plano. Na direção oposta, a casa fica a apenas 160 metros da sede do Batalhão de Operações Especiais (BOE) da Brigada Militar.

Foto: Arte ZH / Agência RBS

Construído a partir do subsolo da residência em direção ao Central, faltavam cerca de 10 metros e poucos dias para que o túnel ficasse pronto e pudesse libertar de 200 a mil presos no período de Carnaval, segundo a Polícia Civil.



Pela investigação, a casa foi alugada há aproximadamente três meses especialmente para abrigar a obra. E era uma obra mesmo: os sete homens presos teriam sido contratados como espécie de pedreiros e recebiam pagamento semanal de R$ 1 mil para realizar o serviço. Uma mulher também foi detida, mas cuja participação ainda não revelada. Veja a foto dos presos abaixo.

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Além disso, equipamentos comuns a construções, como pás, mangueiras, carrinhos de mão, botas, baldes e lonas, estavam espalhados pelo imóvel. Foram encontrados, ainda, alguns objetos "especiais", como ventiladores, alguns deles direcionados para aliviar o calor dentro do buraco, bombas para drenagem de água, cordas e escada para auxiliar a percorrer o túnel. Não havia armas ou drogas na casa.

Na terça-feira, o grupo levou uma geladeira e um fogão para a casa, que também tem abastecimento de energia elétrica e água. Entre as estratégias dos construtores estava a de retirar a terra do buraco aos poucos para fora da residência. Tanto é que, dentro do imóvel, os policiais depararam com grandes montanhas de terra.

Foto: Polícia Civil / Divulgação