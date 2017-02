Polícia descobre túnel e frustra plano de fuga no Presídio Central

Porto Alegre

A Polícia Civil frustou plano que poderia resultar na maior fuga de presos do Presídio Central na manhã desta quarta-feira. Um túnel de pelo menos 50 metros estava sendo construído para que pelo menos 200 detentos fugissem no Carnaval.



O buraco foi descoberto a partir de uma investigação do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc). Havia suspeita de que integrantes de uma facção inteira utilizariam o túnel para deixar a prisão. A ação policial descobriu a estrutura em uma casa e flagrou quatro homens dentro do túnel, trabalhando nas escavações.

— É uma estrutura de engenharia complexa, com estacas, madeiras de sustentação e materiais que eram usados para essa estrutura — diz o delegado Rafael Pereira.



Sete homens e uma mulher foram presos no local. A ação é resultado de quatro meses de investigações e, segundo o delegado, terá continuidade.

Foto: Divulgação / Polícia Civil

