"É uma obra de média complexidade", avalia presidente do Crea-RS

Túnel do Presídio Central

Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea-RS), Melvis Barrios Junior, classifica como uma "obra de média complexidade" a escavação do túnel que poderia levar à maior fuga em massa da história do Presídio Central.

Segundo o engenheiro civil, que é especializado em geotecnia e fundações, as características do solo da região — material argiloso e ausência de níveis de água subterrânea — facilitam essas perfurações.

— É um material muito seguro para ser escavado, pois tem estabilidade. Estimo umas seis pessoas envolvidas nessa obra, e não é um pessoal despreparado. Provavelmente, gente que já trabalhou em obras civis, operários especializados na área de fundações — afirma.

Conforme Barrios, o "grosso" do trabalho provavelmente foi feito de forma manual, com o auxílio de pás e brocas de perfuração. Cordas, baldes, mangueiras, ventiladores, carrinhos de mão, estacas de madeira e bombas para drenagem de água também foram encontrados no local.

O engenheiro calcula que foram retirados do local aproximadamente 50 metros cúbicos de terra — ou 50 toneladas de material argiloso. Esse volume seria suficiente para encher 10 contêineres de entulho.

Na avaliação do presidente do Crea-RS, o valor da obra — que teria custado R$ 1 milhão à facção que a encomendou — está "superestimado". Barrios também afirma que, se o trecho escavado não for aterrado, há risco de desmoronamento, com o tempo e trepidação provocada pelo trânsito de veículos.

OS DETALHES DA OBRA

Localização

- Rua Jorge Luiz M. Domingues, 13, bairro Coronel Aparício Borges, na zona leste da Capital.

- A casa onde o túnel começou a ser escavado fica a menos de 70 metros do Presídio Central, em linha reta. O pavilhão mais próximo do local é o D, mas o objetivo seria alcançar o B.

- A residência fica a 160 metros da sede do Batalhão de Operações Especiais (BOE) da Brigada Militar.

Características

- 47 metros escavados (faltavam cerca de 60 metros).

- 3m75cm de profundidade.

- 1m40cm de altura.

- 60cm de largura.

Custo

- Facção iria gastar R$ 1 milhão, e os presos que fugiriam pelo local deveriam pagar, pelo menos, R$ 5 mil.

Duração

- O trabalho estaria sendo realizado havia dois meses, e a fuga estaria sendo planejada para ocorrer nos próximos dias, durante o Carnaval.

Materiais e equipamentos

- Pás, cordas, baldes, mangueiras, ventiladores, carrinhos de mão, estacas de madeira, brocas de escavação, bombas para drenagem de água.

Como a escavação era feita

- De forma manual, com o apoio de ferramentas simples, como pás e brocas de escavação. A terra era retirada com baldes, com o suporte de cordas e cabos de aço. Mangueiras e bombas de drenagem auxiliavam na retirada da água da chuva.

- Para cavar o trecho, a estimativa é que foram retirados cerca de 50 metros cúbicos de terra ou 50 toneladas de material argiloso, volume suficiente para encher 10 containers de entulho.

Fonte: Melvis Barrios Junior, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) do RS