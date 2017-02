Morre vigilante atingido por bala perdida em tiroteio no Centro de Porto Alegre

Violência

Não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na madrugada desta quinta-feira, no Hospital de Pronto-Socorro (HPS), o vigilante José Luís Oliveira Ferreira, 56 anos. Ele foi atingido por um disparo, que acabou lhe acertando a coluna, no começo da manhã do domingo, dia 5 de fevereiro, na Rua Vigário José Inácio, Centro de Porto Alegre. Conforme a investigação da polícia, Ferreira foi vítima de uma bala perdida. Na madrugada desta quinta, o vigilante teve uma parada cardíaca.



— Ele estava batalhando pela vida. Ainda estava sem os movimentos das pernas e tínhamos a esperança de que se recuperaria — conta o genro dele, Artemio Silva, 43 anos.



O crime aconteceu quando José Luís Ferreira saía do trabalho em um hotel do Centro e deparou com dois grupos. Um deles fugia e outro atirava. A suspeita é de que saíam de um dos bares conhecidos como inferninhos, naquela região. O vigilante ainda tentou se abaixar para escapar dos tiros, mas não conseguiu.



Um dos homens que fugia foi atingido na cabeça. Ele segue internado no HPS sob custódia da Brigada Militar.



As circunstâncias do crime, bem como a tentativa de identificar os atiradores, ainda são investigadas pela 2ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que também inicia nesta quinta a apuração de um caso semelhante. Outras duas pessoas foram baleadas na saída dos inferninhos nesta madrugada. Uma delas teria antecedentes criminais e saiu há poucos dias da prisão.