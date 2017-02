Motorista bêbado e sem CNH é flagrado com sete pessoas dentro de carro na ERS-040

Capivari do Sul

O motorista de um Fiat Tipo foi flagrado dirigindo embriagado na noite de sábado na ERS-040, em Capivari do Sul. Dentro do carro, estavam mais sete pessoas, três a mais do que o permitido para esse tipo de veículo. Duas delas estavam no porta-malas. As informações são da Rádio Gaúcha.

A abordagem foi feita por um efetivo do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), que recebeu denúncia de que os ocupantes estavam jogando latas de cerveja pelas janelas.

O condutor não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado. O veículo, que estava com o licenciamento vencido, foi aprendido.



