Mulher é morta a facadas em Viamão

Violência

Uma mulher ainda não identificada foi encontrada morta a facadas às margens da Estrada Bérico José Bernardes, no bairro São Tomé, em Viamão, pouco antes das 8h desta quinta-feira.



Leia mais:

Preso homem suspeito de esfaquear a companheira em Alvorada



Os investigadores da Delegacia de Homicídios de Viamão ainda apuram as circunstâncias do crime e a identificação da vítima. Uma das suspeitas, baseada nas características encontradas no corpo, é de que ela seria usuária de drogas.



Não é descartada a hipótese de que tenha sido morta em outro local e teve o corpo abandonado ali.