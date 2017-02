Preso homem suspeito de esfaquear a companheira em Alvorada

Prisão

Um homem de 46 anos foi preso na manhã desta quinta-feira em uma ação da Delegacia de Capturas, do Deic, no bairro Maria Regina, em Alvorada. Ele tinha prisão preventiva decretada este ano por tentativa de homicídio contra a companheira. Em 2012, o suspeito havia esfaqueado a vítima na casa da família. Ele chegou a ser preso em flagrante no mesmo dia, mas logo teve a prisão relaxada e foi colocado em liberdade provisória.



O inquérito policial prosseguiu. Em 2013, no entanto, a companheira registrou uma ocorrência policial dando conta do desaparecimento do seu agressor. Diante da dificuldade em localizar o suspeito ao longo da investigação, a polícia solicitou a sua prisão preventiva.

Na quarta-feira, já com o mandado de prisão em mãos, agentes da Delegacia de Capturas voltaram a entrar em contato com a vítima, por telefone. E a mulher confirmou que o agressor estava desaparecido.



De acordo com o delegado Arthur Raldi, os agentes desconfiaram da situação. Na manhã desta quinta, enquanto um policial voltou a ligar para a vítima — e ouviu a confirmação de que o homem estava desaparecido —, outro agente observava a residência. Ele flagrou o procurado no local. Foi então que a ação foi desencadeada e a prisão preventiva cumprida.



O homem foi encaminhado ao Deic e deve ser levado ao Presídio Central logo que houver uma vaga. Ele agora responderá ao processo preso.