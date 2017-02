Quatro presos fogem de Delegacia de Polícia em Canoas

Durante o Carnaval

Quatro presos fugiram da Delegacia Central de Polícia de Canoas na madrugada de segunda-feira. Aproveitando o fato de ser feriadão de Carnaval, os homens, com histórico de homicídio, batucaram e cantaram enquanto serravam as grades. Eles fugiaram pela janela da cela e saíram da delegacia pelos fundos do prédio.



Naquele momento, havia quatro agentes da Polícia Civil e uma delegada plantonista na DP. Um preso que estava na cela e resolveu ficar contou que a fuga ocorreu durante a troca de turno, por volta das 7h de segunda-feira.

A delegacia onde ocorreu a fuga é a que manteve presos na rua e algemados em corrimões. A sede fica no bairro Moinho de Ventos, em Canoas, é uma das mais movimentadas da Região Metropolitana.

Segundo informações da polícia, um dos fugitivos é condenado por três assassinatos e outro tem 17 antescendentes criminais.