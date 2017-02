Criminoso morre em confronto com a Brigada Militar em Novo Hamburgo

Violência

Um bandido morreu em confronto com a Brigada Militar, na noite desta segunda-feira, em Novo Hamburgo. Segundo a Corporação, o caso teve início por volta das 22h, na Rua Men de Sá, bairro Operário, quando duas quadrilhas rivais trocaram tiros. As informações são da Rádio Gaúcha.

Quatro integrantes de um dos grupos tentaram executar os rivais que estavam em uma residência. A troca de tiros iniciou quando o segundo grupo chegava na casa. Após o confronto, os integrantes do primeiro grupo fugiram do local em um Chevrolet Tracker preto.

Os criminosos rivais fugiram a pé por ruas paralelas. Eles pediram ajuda a uma equipe da Guarda Municipal, já que um deles havia sido atingido por um tiro no abdômen. Wellington Jean Britto Bandeira, de 19 anos, foi encaminhado ao hospital.

Os dois comparsas dele ficaram na rua e depois ainda tentaram roubar um carro. No entanto, abordaram agentes de inteligência do 3ºBPM, que estavam em uma viatura discreta. Os criminosos estavam com uma espingarda calibre 12 e houve troca de tiros.

Eduardo Gutierres Souza da Silveira, de 18 anos, morreu no local. Jéferson Luís Souza da Silveira, de 22 anos, foi baleado em uma das pernas e levado sob custódia para atendimento. Nenhum policial se feriu.

Na casa onde ocorreu o confronto entre as duas quadrilhas, os policiais apreenderam coletes à prova de balas, munição, toucas ninja e celulares. Tanto o bandido que morreu quanto os dois que foram detidos já tinham vários antecedentes criminais.



