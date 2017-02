Morte de estivador na vila Bom Jesus foi execução, aponta a polícia

Violência

Uma execução com motivos ainda desconhecidos. Essa é a avaliação feita pela polícia na busca de uma explicação para o assassinato do estivador Jorge Fernando Prestes, 45 anos, morto com vários tiros na noite de domingo, no bairro Bom Jesus, na zona leste de Porto Alegre.

— As características do crime são de execução praticada por criminosos ligados ao tráfico, mas não descartamos outras hipóteses — afirmou o delegado Rodrigo Reis, do Departamento de Homicídios.

Porém, de acordo com ele, não há indícios que relacionem a vítima a disputas entre traficantes.

Jorge foi morto quando chegava em casa, de carro, na esquina das ruas Bom Jesus e São Felipe, por volta de 21h45min do domingo.



De acordo com o que já apurou a polícia, havia dois carros nas proximidades. Deles, desembarcaram homens armados que começaram a atirar no carro do estivador.

Na noite de domingo, chegou a ser cogitada a hipótese de que Jorge tenha sido morto por engano. Para o delegado, porém, é pouco provável que isso tenha acontecido.

— Fizeram disparos pelos dois lados. Foram muitos tiros e, como estavam esperando, tudo leva a crer que era ele quem queriam matar. A menos que tenham errado muito a pessoa — disse Reis.

Com o motorista já baleado e possivelmente morto, o carro ainda andou por cerca de 20 metros, até colidir com a grade de uma das casas da vizinhança. Os atiradores se aproximaram e efetuaram mais disparos.

— A vítima tinha emprego e não parecia ter ligações com o crime. Mas os executores pareciam bem determinados. Foram em dois veículos, e havia entre quatro e oito pessoas envolvidas. Só com o andamento das investigações poderemos apontar a verdadeira motivação — concluiu o delegado.

Um irmão de Jorge, morador da mesma rua, ao ouvir os tiros saiu de casa para ver o que estava acontecendo. Os criminosos atiraram nele, acertando-o em um dos braço e numa perna. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Cristo Redentor.

Moradores do bairro afirmaram terem ouvido tiros no final da manhã desta segunda-feira. Porém, a Brigada Militar informou que não foi acionada.