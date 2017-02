Secretaria da Segurança garante abertura do Centro de Triagem para presos nesta segunda-feira

Sistema prisional

A Secretaria da Segurança Pública garantiu neste domingo que a última previsão do secretário Cézar Schirmer, de que o Centro de Triagem para presos provisórios em Porto Alegre seria entregue no dia 20 de fevereiro será cumprido. A perspectiva é de que às 17h desta segunda-feira os primeiros detentos comecem a ingressar nas instalações reformadas em uma das estruturas do Instituto Psiquiátrico Forense (IPF), na zona leste da Capital.



A direção da Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe), que ficará responsável pelo Centro de Triagem, no entanto, só deve se manifestar sobre o funcionamento do local na manhã desta segunda.



A estrutura, com capacidade para 84 presos, foi reformada para desafogar as superlotadas delegacias enquanto não são abertas novas vagas em presídios. Receberá presos de Porto Alegre e de cidades próximas. Só na Capital, 49 presos permaneciam entre as celas das delegacias de pronto-atendimento, no ônibus Trovão Azul ou mesmo em viaturas da Brigada Militar na manhã deste domingo.



A situação crítica das celas em delegacias teve mais um momento tenso na manhã de sábado em Gravataí. As duas celas da DPPA local estavam com 11 presos — alguns deles há 20 dias no local em que deveriam passar 24 horas —, e eles se revoltaram. Foram quebradas partes das duas celas e houve ameaças de morte. No começo da tarde, a situação foi controlada.