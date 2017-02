Suspeito de estuprar criança com paralisia cerebral é preso em Capão da Canoa 

Violência

A Polícia Civil prendeu preventivamente, na noite desta quinta-feira, um homem de 47 anos suspeito de ter estuprado uma criança cadeirante e com paralisia cerebral, em Capão da Canoa, no Litoral Norte. O suspeito, que era padastro da menina e estava desaparecido, foi localizado na mesma cidade. As informações são da Rádio Gaúcha.

De acordo com a titular da Delegacia de Capão da Canoa, delegada Sabrina Deffente, o estupro ocorreu em 2012. Na época, a vítima tinha 12 anos e vinha sofrendo abusos há pelo menos dois meses. O homem foi encaminhado à Penitenciária Modulada de Osório

A denúncia foi feita pela mãe da menina. Ela descobriu as agressões após ouvir os relatos da filha, que possui dificuldades motoras, mas consegue se comunicar com a mãe.



*Rádio Gaúcha