Em uma hora, Porto Alegre registra três homicídios

Três homicídios foram registrados no período de uma hora, no início da noite desta quinta-feira, em Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar (BM), os casos aconteceram nos bairros Santo Antônio, na Zona Leste, e Sarandi, na Zona Norte. Em ambos os casos, as vítimas foram mortas a tiros em circunstâncias ainda não identificadas pela polícia. As informações são da Rádio Gaúcha.



O primeiro caso ocorreu às 17h20min, no bairro Sarandi. Duas pessoas, que não tiveram a identidade revelada, foram encontradas mortas na Alameda Três de Outubro. Conforme a BM, uma delas seria de nacionalidade estrangeira.



Já no bairro Santo Antônio, um homem identificado como Gustavo Pereira Guimarães foi encontrado baleado na Rua Alberto de Campos. Guimarães foi socorrido ao Hospital de Pronto Socorro da Capital, mas morreu durante o atendimento.



