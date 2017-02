Três pessoas são assassinadas no fim de semana em Alvorada

Violência urbana

Três pessoas foram brutalmente assassinadas no fim de semana em Alvorada, na Região Metropolitana. Duas vítimas forma mortas por tiros de fuzil, uma terceira foi encontrada com uma corda em volta do pescoço. Nenhuma delas foi identificada até a manhã deste domingo.



O primeiro crime ocorreu por volta de 3h20min de sábado na Avenida Wenceslau Fontoura, no bairro Nova Americana. Um homem foi morto com disparos de espingarda e fuzil. As cápsulas das munições foram encontradas ao lado do corpo. Moradores disseram à polícia que ouviram muitos tiros.



Mais tarde, já na noite de sábado, mais um homem foi encontrado morto no bairro Jardim Aparecida. O crime teria ocorrido perto de 22h. Moradores relataram à Brigada Militar que o corpo da vítima foi atirado de um carro na rua Otávio Rocha. A vítima tinha marcas de tiros na cabeça e estava com uma corda em volta do pescoço.



A terceira vítima de homicídio foi encontrada na manhã deste domingo. Um homem foi executada durante a madrugada na Rua Montevidéu, na Vila Aparecida. Ele foi assassinado com tiros de espingarda e fuzil.



Outros três homens foram executadas entre a noite de quinta e a madrugada de sexta-feira em Alvorada. Os crimes ocorreram nos bairros Jardim Algarve, Nova Alvorada e Primavera. Todas as vítimas foram assassinadas a tiros.



O delegado André Lobo Anicet acredita que alguns dos homicídios podem ter relação com o tráfico de drogas, mas ainda não é possível afirmar que os casos tenham relação entre si. Ele confirma que há disputa em função do tráfico na cidade.