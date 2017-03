Adolescentes suspeitos de latrocínio são apreendidos em Gravataí

Segurança Já

Dois adolescentes de 16 e 17 anos suspeitos de ter matado Alexandre Farias Brondani, 37 anos , no domingo, foram apreendidos nesta sexta-feira e encaminhados à Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase). A dupla confessou a autoria do crime ocorrido às 23h na ERS-020, próximo à parada 95, bairro Morungava, em Gravataí. Brondani teria recebido os adolescentes em casa, pois um deles era do seu convívio social, e acabou morto com golpes de faca, pedra, cadeira, tesoura e guarda-chuva.

Conforme o delegado Felipe Borba, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Gravataí (DHPP), os adolescentes alegam que queriam roubar o veículo de Brondani, mas acabaram batendo em um barranco na saída da garagem.

— Na segunda-feira mesmo fomos até a residência do padrasto de um dos adolescentes e encontramos o celular da vítima e uma mochila cheia de roupa ensanguentada — explicou o delegado.

Com a ajuda dele, a polícia apreendeu a dupla nos bairros Morungava e Barnabé, mas não foi possível lavrar o flagrante e eles acabaram soltos. A DHPP representou, então, pela internação provisória na quarta-feira, atendida nesta sexta. Apesar de a principal linha de investigação trabalhada pela polícia ser latrocínio (roubo com morte), outras hipóteses não são descartadas, principalmente em razão da proximidade entre um dos adolescentes e a vítima.