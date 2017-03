MP pede internação de adolescente de 12 anos por homicídio em escola de Cachoeirinha

Coletiva

A promotora de Justiça Maria Rita Campos se manifestou pela primeira vez sobre a morte da adolescente Marta Avelhaneda Gonçalves, 14 anos, no dia 8 de março, dentro da sala de aula, na Escola Estadual Luiz de Camões, em Cachoeirinha.



Em entrevista coletiva, ocorrida nesta sexta-feira, a promotora Maria Rita Noll de Campos representou pela internação da adolescente de 12 anos por homicídio qualificado por asfixia de Marta.

Acompanhe a coletiva:

Tweets by schirlei_alves

Leia mais:

Escola de Cachoeirinha que teve uma aluna morta tenta se reerguer

Polícia responsabiliza adolescente de 12 anos por morte de estudante

Mentira de agressora prejudicou socorro a estudante morta em escola

Adolescente morta em briga em escola de Cachoeirinha sonhava em ser médica



Caso entenda que a menina teve responsabilidade, o MP solicitará à Justiça a aplicação de alguma medida socioeducativa. A decisão final caberá ao juiz da Vara da Infância e Juventude.



Como os adolescentes (pessoas de 12 a 18 anos) não são julgados pelo Código Penal Brasileiro, e sim pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) — criado para preservar os direitos dos indivíduos que ainda estão em fase de desenvolvimento —, as medidas que podem ser aplicadas são: advertência verbal, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida (com acompanhamento psicológico e social mínimo de seis meses), regime de semiliberdade (recolhimento em casas especiais durante a noite) e internação (privação de liberdade que pode variar entre seis meses e três anos).



No caso da internação, que é a medida mais grave, o prazo de cumprimento depende da evolução do adolescente dentro do sistema socioeducativo.

Inquérito policial

O delegado Leonel Baldasso, que conduziu a investigação, ouviu 22 testemunhas, incluindo alunos e socorristas. Ele concluiu que a adolescente de 12 anos foi responsável pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio.



Com base nos depoimentos, a polícia entendeu que as meninas brigaram e caíram no chão. Marta teria ficado em cima da adolescente de 12 anos. Para a polícia, a adolescente teria asfixiado a vítima com o braço. O golpe foi rápido e teria feito Marta cair com poucos sinais vitais. Segundo o laudo pericial, a fratura de um osso no pescoço permitiu concluir que a morte ocorreu por estrangulamento.

Baldasso destacou que o atendimento dos socorristas do Samu foi prejudicado pela falta de informações sobre o que de fato aconteceu com a menina. Se soubessem da asfixia supostamente provocada pela briga, poderiam ter realizado procedimentos específicos para tentar reanimá-la.

Os professores, quando foram chamados na sala de aula para socorrer Marta, também não foram informados sobre a discussão entre as meninas. Apenas quando a vítima estava sendo levada para o hospital foi que uma aluna tomou coragem e contou sobre a confusão. A informação foi fundamental para que os médicos detectassem a causa da morte.

Contraponto

Segundo o advogado de defesa Marcos Vinícius Barrios, a adolescente de 12 anos apontada como responsável pela morte também foi vítima. Na versão da defesa, Marta é quem teria iniciado a briga e teria derrubado a adolescente de 12 anos no chão. Barrios afirma que Marta estaria em cima da adolescente quando passou mal.



Segundo a defesa, a adolescente empurrou Marta para se defender e outras colegas ajudaram a tirá-la de cima. Foi quando Marta passou mal e ficou sem ar. A adolescente de 12 anos nega que tenha dito que apertou o pescoço de Marta.

— Não se sabe ao certo em que momento houve essa fratura. Ela nega que tenha feito isso. Ainda que tivesse desferido o golpe, não houve o dolo de matar e ela agiu em legítima defesa na tentativa de desvincilhar-se da (Marta) que estava em cima dela. Foi uma fatalidade, a gente lamenta muito a morte precoce da outra adolescente (Marta) — disse à reportagem.

Confira na íntegra a nota divulgada pela defesa:

" A menina (...) vem sendo injustamente, por desavisados de toda ordem, crucificada, enxovalhada, estigmatizados por algo que não concorreu. Claro está com olhos para ver, que a injusta acusada foi surpreendida pela menina Marta, que pelas costas a agrediu, derrubando-a no chão e agredindo-a. Sua reação ante a própria desvantagem física entre essas foi de exclusivamente se desvencilhar das injustas agressões que eram praticadas contra si.



Os exames preliminares e os elementos coligidos não apontam para o fato de que a vítima teria sido estrangulada. Nenhuma testemunha disse isso. O que existe é uma fratura do osso hióide que provavelmente ocorreu no momento em que tentaram retirar a vítima de cima da adolescente, não há outra explicação.



Mas ainda, e por amor ao argumento, mesmo que a nossa defendida tivesse condições de ter desferido qualquer golpe que pudesse lesionar a vítima, este teria sido em absoluta e legítima defesa, usando dos meios necessários para repelir e se desvencilhar das injustas agressões que eram sofridas por si. Nunca existiu o ânimo e a intenção deliberada de matar. Não se julga e muito menos se acusa de qualquer modo ou a qualquer preço. Que o Poder Judiciário tenha serenidade para depurar os fatos que cercam esta triste fatalidade."

ante a própria desvantagem física entre essas foi de exclusivamente se desvencilhar das injustas agressões que eram praticadas contra si.Os exames preliminares e os elementos coligidos não apontam para o fato de que a vítima teria sido estrangulada. Nenhuma testemunha disse isso. O que existe é uma fratura do osso hióide que provavelmente ocorreu no momento em que tentaram retirar a vítima de cima da adolescente, não há outra explicação.Mas ainda, e por amor ao argumento, mesmo que a nossa defendida tivesse condições de ter desferido qualquer golpe que pudesse lesionar a vítima, este teria sido em absoluta e legítima defesa, usando dos meios necessários para repelir e se desvencilhar das injustas agressões que eram sofridas por si. Nunca existiu o ânimo e a intenção deliberada de matar. Não se julga e muito menos se acusa de qualquer modo ou a qualquer preço. Que o Poder Judiciário tenha serenidade para depurar os fatos que cercam esta triste fatalidade."