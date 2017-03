Adolescente morta em briga em escola de Cachoeirinha sonhava em ser médica

Violência

Descrita pelos amigos como uma menina tímida, Marta Avelhaneda Gonçalves era uma adolescente tímida. Era avessa a selfies, não fazia questão de mostrar todo o rosto em fotos de redes sociais. Filha de pais separados, morou a vida toda no bairro Sarandi, em Porto Alegre, com a mãe e a irmã mais velha. Em dezembro, mudou-se com a mãe, que casou de novo, para o bairro Parque da Matriz, em Cachoeirinha.

Antes da transferência para a Escola Estadual Luiz de Camões, na nova cidade, estudou na Escola Estadual Cristóvão Colombo, no bairro Sarandi.

— Ela não era uma menina que saía muito, a mãe não deixava. Desde que se mudou para Cachoeirinha sentia falta dos amigos daqui — conta a irmã, Jessica Avelhaneda Gonçalves, 22 anos.



Leia mais

Estudante morre após briga em escola em Cachoeirinha

Laudo aponta que Marta Avelhaneda Gonçalves morreu por asfixia

Adolescente morta em escola não estava machucada, diz diretora

Foi a secretária de Educação de Cachoeirinha que indicou a Luiz de Camões à família. As aulas na nova escola iniciaram na última segunda-feira, mas Marta só foi ao colégio na terça, quando a matrícula foi confirmada. Ela morreu na quarta.

— Ninguém consegue fazer inimizade de um dia pro outro. Tu acha que tua irmã está estudando, mas está sendo estrangulada — lamenta a irmã.



Jessica conta que a irmã não fez qualquer reclamação da escola e que era uma menina estudiosa e quieta.

— Se tu puxava o cabelo dela, ela iria baixar a cabeça — conta Paulo Prado, 26 anos, primo da menina.

Com apenas 14 anos, Marta sonhava em ser médica, tinha planos de fazer o Enem e tentar uma bolsa pelo Prouni. A festa de 15 anos com o tema Alice no País das Maravilhas estava sendo planejada pela família. Segundo a irmã, a estudante planejava uma festa tradicional, com valsa e vestido azul. Marta faria aniversário em 21 de junho.