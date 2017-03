Adolescente envolvida em briga em escola de Cachoeirinha morreu por asfixia, aponta laudo do DML 

Região Metropolitana

O laudo do Departamento Médico Legal (DML) apontou que Marta Avelhaneda Gonçalves, 14 anos, foi morta por asfixia na escola Escola Estadual Luiz de Camões, em Cachoeirinha. Segundo relatos de colegas, a adolescente morreu após se envolver em uma briga dentro de uma sala de aula do colégio, no bairro Bom Princípio, na tarde de quarta-feira

Conforme o delegado Leonel Baldasso, titular da 1ª DP, o exame indicou que a estudante foi enforcada e que músculos do pescoço foram "quebrados".

Mais cedo, em entrevista à Rádio Gaúcha, a diretora da escola, Fani Drehmer de Oliveira, afirmou que a adolescente não tinha nenhuma marca e não estava machucada. A professora relatou que a aluna foi encontrada já deitada no chão, desacordada e convulsionando durante a troca de períodos, na tarde de quarta-feira.

Marta foi socorrida por professores e técnicos da Unidade Básica de Saúde Luis Camões que fica ao lado da escola.

De acordo com o delegado plantonista Eduardo Amaral, que atendeu o caso, quatro adolescentes trocavam empurrões às 15h30min, quando duas delas caíram no chão. Colegas da garota relataram em depoimento que o incidente ocorreu depois de uma briga.