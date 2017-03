Mentira de agressora prejudicou socorro a estudante morta em escola, diz delegado

Cachoeirinha

A adolescente Marta Avelhaneda Gonçalves, morta aos 14 anos durante uma briga na Escola Estadual Luiz de Camões, em Cachoeirinha, poderia ter um desfecho diferente caso a adolescente de 12 anos responsável pelas agressões não tivesse repassado informações falsas à equipe do Samu que prestou socorro à vítima. A avaliação é do delegado Leonel Baldasso, da 1ª Delegacia de Polícia de Cachoeirinha, que concluiu a investigação da morte, ocorrida no dia 8 de março, em que responsabilizou a colega da vítima.

Segundo testemunhas, as meninas brigaram e caíram no chão. Marta teria ficado em cima da adolescente de 12 anos. Na sequência, a adolescente teria asfixiado a vítima com o braço. O golpe foi rápido e teria feito Marta cair com poucos sinais vitais. Segundo o laudo pericial, a fratura de um osso do pescoço permitiu concluir que a morte ocorreu por estrangulamento.



Os profissionais do Samu que atenderam à ocorrência, no entanto, não sabiam que Marta havia sido estrangulada, pois não havia sinais externos. Eles também não foram informados que houve uma briga. A informação repassada aos socorristas foi de que a vítima havia batido a cabeça — assim, os profissionais realizaram os procedimentos de acordo com a suposta causa. Eles ficaram cerca de meia hora no local tentando reanimá-la.

— Os profissionais foram induzidos ao erro. Se soubessem que era uma asfixia, fariam um procedimento chamado de "cricotomia". Infelizmente, ela chegou ao hospital já sem pulso — lamentou o delegado, que tomou como base para a sua interpretação os depoimentos da equipe do Samu e da médica que atendeu a adolescente no hospital.

Baldasso destacou ainda a cautela da médica ao atender a ocorrência no hospital. Em princípio, Marta chegou à unidade como vítima de morte natural. Porém, a especialista desconfiou e pediu a necropsia. Foi aí que se descobriu a morte por asfixia.

— No hospital não fazem necropsia quando a morte é natural. A médica acabou tomando conhecimento das circunstâncias e encaminhou o caso para a polícia — disse o delegado.