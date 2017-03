Assaltante de banco mais procurado do RS morre afogado no Rio Mampituba, em SC 

Segurança

O assaltante de banco mais procurado pelo Departamento de Investigações Criminais (Deic) do Rio Grande do Sul foi encontrado morto no Rio Mampituba, na cidade Passo de Torres, em Santa Catarina, na noite de quarta-feira. A identidade foi confirmada pelo Instituto-Geral de Perícias de Santa Catarina. As informações são do blog Caso de Polícia.



Edílson Muller Carvalho, conhecido como "Passarinho", tem extensa ficha criminal, principalmente por roubo a bancos com explosivos. Em uma operação em Arroio dos Ratos, em novembro do ano passado, o bandido inclusive atirou contra policiais civis e deixou um agente ferido.



Ele também é suspeito de trocar tiros com a Polícia Militar de Santa Catarina, em Araranguá, na última segunda-feira. O corpo foi localizado por moradores – com ele foram encontradas uma identidade falsa e munição de calibre .40.



De acordo com o delegado Joel Wagner, da Delegacia de Roubos do Deic, o bandido era o mais procurado do RS, principalmente por ações com uso de explosivos. Outros três membros da quadrilha de Passarinho estão foragidos e sendo procurados pela polícia.

Informações podem ser repassadas pelo disque-denúncia do DEIC: 0800-510 2828.



