Assaltante de ônibus é preso após esfaquear passageiro em Porto Alegre 

Um criminoso foi preso em flagrante após assaltar um ônibus na Avenida Osvaldo Aranha, em Porto Alegre, na noite desta terça-feira. Um passageiro foi esfaqueado no ataque, e levado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). As informações são da Rádio Gaúcha.



Segundo a Brigada Militar (BM), pessoas que estavam no coletivo conseguiram fazer um sinal indicando que ocorria um crime para um policial que estava na calçada do Parque da Redenção. O PM avisou os colegas via rádio. Depois disso, foi feito um cerco no ônibus.



O coletivo foi parado próximo da Rua Santo Antônio, no bairro Bom Fim. Não há confirmação sobre o estado de saúde da vítima. A BM não soube precisar qual linha foi assaltada.



