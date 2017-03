Briga entre vizinhos termina com dois mortos na zona sul de Porto Alegre

Violência

Uma briga entre vizinhos terminou com dois mortos no começo da noite desta terça-feira, no bairro Lageado, na zona sul de Porto Alegre. O desentendimento ocorreu em uma residência na Rua Rubi. As informações são da Rádio Gaúcha.

De acordo com a Brigada Militar, uma adolescente de 17 anos e um homem de 32 foram feridos com golpes de faca e levados por vizinhos ao Hospital da Restinga. Os dois morreram em atendimento.

As identificações não foram confirmadas pela polícia, mas, segundo informações preliminares, eles moravam juntos. Não há informações sobre a autoria do crime.



