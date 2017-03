Casal fica gravemente ferido após incêndio causado por briga em Bagé

Campanha

Uma briga entre um casal resultou em um incêndio que deixou os dois gravemente feridos no final da noite de terça-feira, no bairro Balança, em Bagé, na região da Campanha. Segundo a Polícia Civil, Aline Mendes Lemos, 33 anos, despejou gasolina no próprio corpo e ateou fogo. As chamas se alastraram pela casa e feriram gravemente a mulher e o esposo, identificado como Paulo Ricardo dos Santos, 43 anos. As informações são da Rádio Gaúcha.



A filha do casal contou aos policiais que a briga iniciou quando o pai estava arrumando as malas para deixar a casa. De acordo com ela, as brigas entre o casal eram constantes.

Em depoimento, o pai de Aline acusou Santos de bater frequentemente em sua filha. Ainda de acordo com a polícia, Aline confessou a autoria do incêndio em testemunho colhido por um agente no hospital.

O casal foi internado no Hospital de Santa Casa de Bagé com queimaduras em 90 por cento do corpo, informou a Polícia. Eles devem ser transferidos para o Hospital de Pronto Socorro da Capital ainda nesta quarta-feira. Os agentes suspeitam que as chamas tenham atingido o ar-condicionado da casa e causado uma explosão ao entrar em contato com o gás do aparelho. A casa ficou completamente destruída.

*Rádio Gaúcha