Cinco detentos fogem do Presídio Estadual de Carazinho

Planalto

Cinco detentos fugiram do Presídio Estadual de Carazinho, na Região do Planalto, durante a madrugada desta terça-feira. A direção da casa prisional confirmou à reportagem que constatou a fuga na contagem dos presos, mas não divulgou detalhes da ação. As informações são da Rádio Gaúcha.

Buscas são feitas pelos detentos neste momento na cidade. Até a publicação desta reportagem, a Brigada Militar (BM) não informou a recaptura de nenhum dos fugitivos.

Leia mais

Motorista é baleado ao ter carro roubado em Porto Alegre

Governo gaúcho adia anúncio de cidade que receberá penitenciária federal

Secretário da Segurança promete centro de triagem pronto nesta terça



Recordista de fugas

O mesmo presídio era, em novembro de 2016, o recordista em fugas no ano. Nos onze primeiros meses do ano passado, foram 36 apenados que conseguiram escapar.

Outro problema enfrentado pela casa prisional é a superlotação. O presídio tem 245 detentos para um espaço que deveria acomodar 132 apenados.