Secretário da Segurança promete centro de triagem pronto nesta terça

Caos prisional

O secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer, prometeu que nesta terça-feira o centro de triagem para presos provisórios enfim começará a operar plenamente. Inaugurado no dia 20 de fevereiro, o espaço para 84 detentos tem apenas duas das seis celas liberadas. Nas demais, foram encontrados problemas nos beliches e os móveis de madeira tiveram que ser substituídos por estruturas em concreto, para segurança dos próprios presos. Com isso, o centro de triagem opera com capacidade para apenas 16 presos.

Schirmer havia prometido inaugurar o local em dezembro de 2016, mas, ainda no fim do ano, revisou a promessa e garantiu o centro de triagem funcionando em 15 de fevereiro. No entanto, o início das operações novamente teve de ser adiada, desta vez para 20 de fevereiro quando houve a inauguração, mas de forma parcial.



Criado para aliviar as carceragens das delegacias e, por consequência, colocar fim à custódia de presos em viaturas da Brigada Militar, o centro de triagem evitaria, por exemplo, episódio como o flagrado em 24 de fevereiro. Na ocasião, amontoados em uma escadaria, nove presos aguardavam vaga no sistema prisional algemados a um corrimão. Alguns deles, estava, nessa situação há uma semana, conforme o juiz da Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre Paulo Irion. Sem mais espaço para novas algemas, outros dois detentos foram colocados em um depósito, aprisionados a uma janela basculante.