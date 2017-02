Mesmo com centro de triagem, presos aguardam vagas em viaturas

Superlotação

Treze detentos aguardam vaga no sistema prisional do Estado em viaturas da polícia em Porto Alegre nesta quarta-feira. Além disso, 17 estão no Trovão Azul, o ônibus usado como cela pelo governo gaúcho. Outros 20 criminosos seguem na 2ª e 3ª Delegacia da Capital. As informações são da Rádio Gaúcha.

De acordo com o delegado Marco Antônio Duarte Souza, ainda há presos em atendimento nos hospitais de Pronto Socorro (HPS) e Cristo Redentor.

— Quando esses ganharem alta, terão que vir para a delegacia — afirma.

Leia mais

Criminosos investiram R$ 1 milhão em túnel para fuga do Presídio Central

Assaltantes fazem arrastão durante içamento da Ponte do Guaíba

Suspeitos de roubos a postos de combustíveis são presos com espingarda em Cachoeirinha



Ainda há mais um criminoso no Departamento de Investigações Criminais (Deic), totalizando 53 na área de Porto Alegre.

No Vale do Sinos, 21 detentos ainda aguardam espaço nos presídios, sendo 10 em São Leopoldo e 11 em Novo Hamburgo. E, segundo a Polícia Civil, se não houver transferências hoje, a situação será crítica.

De acordo com a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), o centro de triagem, parcialmente inaugurado esta semana, deverá receber mais detentos até sexta-feira, chegando ao teto de 10 vagas ocupadas. Quando as obras no local estiverem concluídas, a capacidade será de 84 detentos em 14 celas.

O número atualizado de prisioneiros no local, porém, não será mais divulgado pela Susepe. A superintendência argumenta que a informação não pode ser repassada por uma questão de segurança.

Quando finalizado — ainda estão em obras quatro celas —, o CT terá um total de 84 vagas. Mas antes de encaminhar o preso para a triagem, a Susepe informa que é feita uma avaliação do perfil do criminoso, para não colocar membros de facções rivais no mesmo local.

Leia as últimas notícias de Polícia

*Rádio Gaúcha