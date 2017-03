Corpo de homem é encontrado carbonizado em rua do Bairro Restinga, em Porto Alegre

Violência

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado, no final da manhã deste domingo, no Bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. As informações são da Rádio Gaúcha.



A Brigada Militar se deslocou para a Rua Jacques Yves Costeau por volta das 11h15min, após ser acionada por populares. No local, os policiais encontraram a vítima morta e com a maior parte do corpo queimada.

A perícia irá fazer a identificação do homem. Ainda não há detalhes sobre as causas da ocorrência. A Polícia Civil investiga o caso.



