Mãe mata filha de quatro anos com facada em Canoas

Uma criança de quatro anos foi morta pela própria mãe na manhã deste domingo, em Canoas, na Região Metropolitana. O caso ocorreu na Rua Osmar Rodrigues da Silva, no Bairro Mathias Velho, por volta das 10h15min. As informações são da Rádio Gaúcha.



Segundo o delegado Valeriano Garcia, da Delegacia de Homicídios, a mulher de 30 anos atingiu a criança com uma facada no coração.

— O pai da menina saiu de casa pela manhã e, quando voltou, encontrou a criança deitada no chão com uma faca no coração, e a mãe em cima dela — disse o delegado.

A menina chegou a ser socorrida, mas morreu no Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Canoas. A criança foi identificada como Clarice dos Santos Fagundes. A mãe, que não teve o nome divulgado, está em atendimento na instituição sob custódia da polícia.

Após receber alta, a Polícia Civil irá autuar a mulher em flagrante por homicídio e será presa. Ainda de acordo com o delegado Valeriano, a mãe da criança sofre de problemas mentais e estava tentando iniciar um tratamento.