Criminosos atacam agências bancárias e fazem reféns em Fontoura Xavier, no Norte

Assalto no Norte

Um assalto a agências do Banrisul e do Banco do Brasil ocorre neste momento na cidade de Fontoura Xavier, no Norte do Estado. Informações preliminares indicam que criminosos fazem reféns como cordão humano para escapar da polícia — a imagem acima foi feita na tarde desta quarta-feira. As informações são da Rádio Gaúcha.



De acordo com informações da prefeitura, além das agências, a lotérica e um posto de combustível também seriam alvo dos bandidos. Neste momento, até o prefeito está trancado em casa com medo da ação dos criminosos.

Quem foi feito de refém está na rua central de Fontoura Xavier. Os ladrões atiraram para o alto e estariam fugindo em direção a Arvorezinha.

