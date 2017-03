"Entrego tudo se me assaltarem", costumava dizer o motorista do Uber encontrado morto em Porto Alegre

Segurança Já





Moises Doring Jeske, 33 anos, trabalhava como motorista há mais de um ano Foto: Arquivo pessoal / Facebook

Motorista do Uber encontrado morto na manhã desta segunda-feira, em Porto Alegre, Moises Doring Jeske, 33 anos, trabalhava como motorista há mais de um ano. Descrito por amigos como um homem sonhador e brincalhão, era representante comercial de doces e começou a trabalhar no aplicativo para complementar a renda. Costumava trabalhar à noite e durante o dia nos horários de maior número de corridas.

Segunda-feira à noite jantou com a mãe, de quem é filho único, no bairro Santo Agostinho, na zona norte da Capital, de onde saiu às 22h e não fez mais contato com a família.

— A gente não sabe se ele estava rodando quando aconteceu, se foi uma chamada no "App", se foi um lugar que ele parou. Teremos que ver com o Uber — afirma o compadre e amigo de Moises há 12 anos, o dealer de pôquer Douglas Silveira, 27 anos.

Ele morava com a namorada em Cachoeirinha e era integrante do CTG Carreteiros da Saudade, de Gravataí, onde costumava jogar truco. No último final de semana, participou de torneio de truco em Canoas e Campo Bom.

— Ele era um dos primeiros a agitar a turma, era bem quisto por todo mundo, estava sempre brincando. Era um cara muito sonhador, que se espelhava no pai dele, que sempre foi muito de trabalhar. Ele se virava para comprar o que queria. Todo mundo está muito assustado com o que aconteceu, foi muito cruel — conta Douglas.

Segundo o amigo, Moises comentava que temia a violência, mas garantia que se algo acontecesse com ele, entregaria o carro e todos os pertencia, sem reagir:

— Ele não matava nenhuma barata, jamais iria discutir com um bandido. Não dava um tapa em ninguém e dizia 'eu entrego tudo se me assaltarem', por isso fiquei bem chocado. Quando a namorada deu por falta dele na madrugada, nem imaginávamos que isso podia acontecer.