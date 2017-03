Estudante morre com tiro na cabeça durante assalto em Porto Alegre

Segurança Já

A onda de violência em Porto Alegre e Região Metropolitana parece não ter fim em Porto Alegre e Região Metropolitana. Assaltantes que espalham terror pelas ruas da Capital fizeram mais uma vítima na noite desta terça-feira.

Gabryel Machado Delgado, de 20 anos, estudante de Marketing da Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (Fadergs), estava voltando da aula quando foi abordado por um ladrão na frente do prédio onde morava, na Avenida Pernambuco, perto da esquina com a Rua Ernesto da Fontoura, bairro São Geraldo, na Zona Norte, por volta das 22h40min.

Leia mais:

Morte de doutorando gera clima de luto na Física da UFRGS

Funcionário de casa de apostas é morto com tiro durante assalto a galeria no centro de Porto Alegre

Motociclistas, maçons e militares prestam últimas homenagens a coronel morto em assalto



Segundo a Polícia Civil, o jovem desceu do ônibus e parou para conversar com um amigo. Foi então que um bandido armado anunciou o assalto e exigiu o celular do estudante. Porém, mesmo tirando o aparelho do bolso para entregar ao assaltante, Gabryel foi atingido por um tiro na cabeça e morreu na hora.



O criminoso fugiu do local sem levar nada. Agora, a Polícia Civil utilizará imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos da região para tentar identificar o criminoso.



Este é o oitavo latrocínio do ano na Capital. Conforme levantamento da editoria de Segurança dos jornais Diário Gaúcho e Zero Hora, no mesmo período de 2016, Porto Alegre registrou seis roubos com morte.



*ZERO HORA e RÁDIO GAÚCHA