Furtos e vandalismo a escola do bairro Restinga já deixaram pelo menos R$ 35 mil de prejuízo

Violência

A Secretaria Estadual da Educação confirmou que a série de arrombamentos, com furtos e atos de vandalismo, contra o Colégio Estadual Ildo Meneghetti, no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre, já deixou pelo menos R$ 35 mil de prejuízos aos cofres públicos. Este é o resultado dos levantamentos feitos pela direção da escola e repassados à 1ª Coordenadora Regional da Educação (CRE) desde o primeiro caso para que os estragos fossem reparados. Com isso, a perspectiva do órgão estadual é só retomar as aulas à pleno na próxima segunda-feira.



— Vamos mobilizar a partir de agora uma força-tarefa nessa escola com professores, direção e a comunidade. Precisamos conseguir transformar essa situação de dentro para fora da escola — afirma a coordenadora Maria Luiza de Moraes.



Na manhã desta terça-feira, ela se reuniu com professores e pais da escola. Ficou determinado que até o final dessa semana, enquanto os estragos são reparados, os professores permanecerão na escola para atender aos estudantes que forem ao local.



A partir da retomada das aulas, a intenção é implantar ali alguns dos projetos das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar (CIPAVE).



— São projetos de participação da comunidade para mudar a forma como a escola é vista naquele local.



Na madrugada desta terça, um homem de 23 anos foi preso em flagrante logo depois de furtar alguns objetos da escola. Para os policiais militares que o prenderam, ele chegou a afirmar que havia feito ataques outras vezes à escola.