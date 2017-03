Homem é executado a tiros na Vila Safira, em Porto Alegre

Bairro Mario Quintana

Um homem foi executado a tiros, na manhã desta terça-feira, em um beco da Vila Safira, bairro Mario Quintana, na zona norte de Porto Alegre. Segundo Brigada Militar (BM), Wagner Furtado Benevenutto foi encontrado caído com várias perfurações no corpo, por volta das 6h30min. As informações são da Rádio Gaúcha.

Vizinhos haviam relatado à polícia que, minutos antes, houve um tiroteio na região. Há a suspeita de que o caso se trate de acerto de contas do tráfico de drogas.

Os criminosos que executaram a vítima não foram vistos. Moradores da região não deram detalhes sobre os executores, que fugiram pela Rua Manoel Marques e não foram encontrados.

A polícia afirma que a vítima tinha antecedentes por homicídio, tráfico de drogas e ameaça.