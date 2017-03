Jéssica pagou R$ 1,8 mil por cesárea no SUS: "Só queria salvar meu filho"

Partos roubados

Jéssica Dandara Padilha Oliveira, 23 anos, mãe de João Miguel, um ano e oito meses, é uma das vítimas dos ginecologistas e obstetras Alfonso Aquim Vargas e José Solano Barreto de Oliveira, presos por cobrar de pacientes por partos feitos pelo SUS e também por realizar laqueaduras ilegais mediante pagamento. Jéssica nunca falou com a polícia, mas contou ter pago R$ 2 mil a Alfonso, para que ele fizesse a cesariana que foi totalmente coberta pelo SUS.

Com 38 semanas de gestação, Jéssica sofreu infecção na bexiga, que atingiu também os rins, e precisou ser internada no hospital de Itaqui. Seguiram-se semanas de tratamento, com altas eventuais, para que fizesse exames de ultrassom em Uruguaiana. Jéssica perdeu muito líquido e padecia de fortes dores.



Tinha medo de morrer e de perder o bebê. Mas Alfonso, o obstetra, teria dito que não poderia fazer a cesariana, porque a criança era prematura.

Leia mais:

Prisão de médicos obstetras domina as rodas de conversas em Itaqui

Investigação contra médicos só foi aberta quatro anos após denúncia anônima

Em 13 anos, médicos presos em Itaqui teriam faturado R$ 1,6 milhão

Vídeos reforçam suspeita de acordo entre médicos para dividir lucro



Naquela altura, depois de vários dias de hospital, conversas com outras pacientes já a haviam deixado a par de que, para a cesariana do SUS acontecer, era necessário pagar um valor extra ao médico. Um dia, uma tia de Jéssica tratou do assunto com Alfonso.



— Quando ela falou em dinheiro, porque eu não aguentava mais, ele disse: "Então a gente te dá alta hoje e amanhã tu baixas de novo e consegues fazer". Daí, a criança deixou de ser prematura, deixou de ter complicação. Quando se falou em dinheiro, parou de existir problema — afirma a jovem.



Segundo o relato de Jéssica, Alfonso orientou que ela marcasse uma ida ao consultório dele, pela qual cobrou R$ 200. A conversa girou em torno de valores. Alfonso queria R$ 1,8 mil. No mesmo dia, a mãe da gestante, Tania Fernandes Padilha, 50 anos, voltou ao consultório para entregar o dinheiro, obtido por meio de uma vaquinha na família. Tania afirma ter entregue o montante diretamente ao obstetra:



— Ela tinha uma infecção. O médico que fez o ultrassom disse que estava com pouca água e que aguentava no máximo três dias. Lá no hospital, todas as pacientes diziam: "paguei R$ 800, paguei R$ 1 mil". Eles só faziam cesariana quando a paciente estava entre a vida e a morte. Então, fui lá no consultório particular e paguei. Se o médico está corrompido, estou consciente de que também me corrompi. Mas fiz isso por ver minha filha naquela situação, com ela e a criança correndo risco de vida.



Jéssica concorda que fazer o pagamento foi errado, mas diz, com lágrimas a correr, que não queria passar pelo que viu outras sofrerem:



— Houve uma moça que desmaiou na minha frente, uivando de dor, e teve a filha acocorada, e ele só olhando, porque ela não tinha dinheiro. Só queria salvar meu filho. Uma enfermeira até aconselhou: "Pede alta e vai para Uruguaiana, vai para São Borja, porque a gente está vendo a tua situação, mas não podemos passar por cima do médico". Estava internada havia 25 dias no hospital e sabia o que estava acontecendo lá. As mães que não tinham como pagar ficavam dois, três dias em trabalho de parto, sem dilatação, sem estourar a bolsa, e eles não queriam fazer. A gente via que quem pagava tinha prioridade. Foi errado que a gente pagasse, mas se não tivesse pago, alguém me garante que meu filho ia nascer bem, que ele não ia morrer?

Clique nas imagens abaixo e veja os relatos de vítimas dos médicos investigados:

Aylla: "Não aguentava mais, mas ele disse que eu podia esperar"



Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Tatiane: "Perdi meu filho porque não tinha R$ 200"



Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Leia também:

Dois médicos são presos por cobrar partos cobertos pelo SUS em Itaqui

Vídeo mostra médicos cobrando por partos cobertos pelo SUS em Itaqui

CONTRAPONTOS



O que dizem Alfonso Aquim Vargas e José Solano Barreto de Oliveira

Nos depoimentos que deram depois da prisão, negaram todas as acusações, exceto a realização de laqueaduras durante as cesarianas, que disseram ter feito sem cobrar. Não explicaram porque esses procedimentos não eram registrados nos prontuários das pacientes. A defesa dos médicos informou que eles não vão se manifestar por enquanto.



O que diz o Hospital São Patrício

Em nota, informa que "repudia qualquer forma de procedimento ilegal e continua à disposição para contribuir com as investigações".