Tatiane e o vazio de 14 anos: "Perdi meu filho porque não tinha R$ 200"

As mães de Itaqui

— Perdi meu filho porque não tinha R$ 200 na mão.



Durante uma hora de conversa, Tatiane dos Santos Fernandes, 35 anos, repete várias vezes a frase, com pequenas variações, demonstrando que, mais de uma década depois, a ferida não está cicatrizada. O caso narrado por ela aconteceu em 2003 e é um dos mais antigos arrolados no inquérito da Polícia Federal (PF) que levou à prisão dos obstetras José Solano Barreto de Oliveira e Alfonso Aquim Vargas.



Na época, Tatiane era atendida por Solano no posto de saúde pública. Quando a gravidez aproximou-se do fim, ele informou que ela deveria pagar R$ 200 para ajudar nos custos da anestesia. A PF ainda investiga se essa cobrança foi lícita ou não, porque houve um período em que não havia anestesista credenciado pelo SUS.



Para fazer o pagamento, Tatiane buscou auxílio na assistência social da prefeitura, mas na sexta-feira em que foi retirar o dinheiro, segundo seu relato, tinha havido um arrombamento no setor responsável e mandaram que ela retornasse na terça-feira.

Leia mais:

Prisão de médicos obstetras domina as rodas de conversas em Itaqui

Investigação contra médicos só foi aberta quatro anos após denúncia anônima

Em 13 anos, médicos presos em Itaqui teriam faturado R$ 1,6 milhão

Vídeos reforçam suspeita de acordo entre médicos para dividir lucro



Mesmo sem o dinheiro, a jovem baixou no hospital no sábado para fazer a cesariana. Segundo conta, Solano não quis examiná-la:



— Ele só foi me ver no outro dia. Perguntou se eu tinha conseguido o dinheiro da anestesia. Expliquei o que tinha acontecido. "Então vou te deixar com remédio para a dor, e na terça-feira tu vais lá resolver isso. Se tu pegares o dinheiro do auxílio, me procura". Na segunda-feira, comecei a passar mal, mal, não sentia mais meu bebê se mexer dentro de mim. De noite, ele veio me ver e disse que estava tudo bem, que ia me dar alta no outro dia de manhã para resolver o negócio do dinheiro. Na terça-feira, quando as enfermeiras disseram que a minha alta estava pronta, eu disse que não ia embora, porque tinha muita dor.



Mas nem a agonia de Tatiane fez o médico desistir dos R$ 200 que cobrava.



— Elas ligaram para o Solano. Ele disse que só podia vir depois do meio-dia. Quando apareceu, reclamou: "Tu não foste lá fazer o que tu tinhas de fazer? Vou esperar". De tarde, as enfermeiras disseram para ele que eu não estava bem, que não ouviam o coração do bebê. Ele disse que ia vir depois das 18h. Apareceu 20h30min. Dentro da sala, escutei a conversa dele com o anestesista. "Solano, lavo as minhas mãos, não tenho culpa se acontecer qualquer coisa". O Solano respondeu: "Agora temos de consertar" — lembra a vítima.



Criança chegou a nascer, mas era tarde demais



Tatiane conta ter escutado o choro do bebê ao nascer. Logo depois, segundo ela, a pediatra informou que ele tinha nascido depois da hora e precisava ir para a UTI. Passadas algumas horas, estava morto. A mãe está convencida de que hoje teria um filho com 14 anos, se tivesse o dinheiro para repassar ao obstetra:



— Se tivesse pago, ele teria feito a cirurgia no domingo e meu filho estaria vivo. Morreu porque não tinha R$ 200. Entrei em depressão e tive de tomar remédios.



Conforme a PF, Solano foi condenado por homicídio culposo por causa desse caso, em processo individual movido pela mãe.



Tatiane também conta ainda que, antes do parto do quinto filho, em 2013, pediu a Alfonso que fizesse uma laqueadura. O médico cobrou R$ 2 mil mas, como Tatiane não tinha dinheiro, ele não realizou o parto mesmo estando de plantão no hospital. Deixou para a plantonista seguinte.



— Quando a médica chegou, às 7h, perguntou por que ele não tinha feito o parto. "Deixei essa bomba para ti", ele respondeu. Ela disse para eu dar parte na polícia, mas então a bolsa estourou e ela fez a cesariana, sem a laqueadura.



Tatiane nunca se submeteu à laqueadura. Teve duas gêmeas depois do parto de Huesler Gustavo, hoje com três anos. Ao todo, tem oito filhos.



Clique nas imagens abaixo e veja os relatos de vítimas dos médicos investigados:

Aylla: "Não aguentava mais, mas ele disse que eu podia esperar"



Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Jéssica pagou R$ 1,8 mil para dar fim a sofrimento: "Só queria salvar meu filho"



Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Leia também:

Dois médicos são presos por cobrar partos cobertos pelo SUS em Itaqui

Vídeo mostra médicos cobrando por partos cobertos pelo SUS em Itaqui

CONTRAPONTOS



O que dizem Alfonso Aquim Vargas e José Solano Barreto de Oliveira

Nos depoimentos que deram depois da prisão, negaram todas as acusações, exceto a realização de laqueaduras durante as cesarianas, que disseram ter feito sem cobrar. Não explicaram porque esses procedimentos não eram registrados nos prontuários das pacientes. A defesa dos médicos informou que eles não vão se manifestar por enquanto.



O que diz o Hospital São Patrício

Em nota, informa que "repudia qualquer forma de procedimento ilegal e continua à disposição para contribuir com as investigações".