Leite Compensado 12: escutas telefônicas apontam como funcionava fraude no leite

Após deflagrada a operação Leite Compen$ado 12, no norte do Estado e no Vale do Taquari, o Ministério Público divulgou escutas telefônicas feitas durante a investigação, que comprovam a adulteração de produtos. Responsáveis pelo transporte e industrialização são flagrados em áudio falando sobre a adição de soda cáustica e água, além da utilização de leite vencido (até mesmo podre). As informações são do blog Caso de Polícia, da Rádio Gaúcha.

Produtores falam sobre creme de leite velho e sobre adulteração para mascarar produto ruim:

Produtores falam sobre queijo podre:

Produtores, com tom de deboche, falam que laticínio aceita até queijo "pegando fogo":

12ª fase

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) deflagrou na manhã desta terça-feira a 12ª fase da Operação Leite Compen$ado. Quatro pessoas foram presas e uma está foragida.

Um dos principais alvos foi o Laticínios Rancho Belo Ltda, de Travesseiro, no Vale do Taquari. Além da própria marca, ela fabrica e envaza leite para a rede de supermercados Dia%. As outras marcas impróprias para consumo são o queijo e creme de leite Bonilé, fabricado pelo Laticínios Modena, de Nova Araçá, e o queijo Princesul, do Laticínios C&P, de Casca.

O MP tem dez dias para oferecer denúncia. Quarenta pessoas serão ouvidas. O Ministério da Agricultura inicia nesta semana a rastreabilidade do leite para conferir se o produto comercializado da marca Dia% apresentava problemas.



