Maior parte de carga de carne apreendida é devolvida à empresa roubada na Região Metropolitana

Crime

A Polícia Civil já restituiu a maior parte da carga de carnes apreendida no Litoral Norte para a empresa proprietária do produto, a JBS.



O roubo das 27 toneladas do produto ocorreu na quinta-feira, na BR-386, em Nova Santa Rita. Logo depois, o caminhão passou a ser monitorado por agentes do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), que investigavam o ingresso de drogas no Estado. A apreensão ocorreu na sexta-feira, em Tramandaí.

Conforme o delegado Mário Souza, diretor de investigações do Denarc, a própria empresa fez avaliação de que cerca de 90% da carga estava em boas condições de consumo e fez o recolhimento. Outra parte, que já havia saído do frigorífico do empresário suspeito de ter articulado o roubo e estava em dois açougues no Litoral, deverá ser inutilizada. A carga, trazida do Mato Grosso, está avaliada em R$ 1 milhão.

O caminhão havia sido atacado em Nova Santa Rita, por volta das 23h de quinta-feira. O motorista foi solto, conforme registro policial, por volta das 9h de sexta, em Trindade do Sul. O registro do roubo foi feito na Delegacia de Nonoai, às 11h. Conforme relato do motorista, ele descansava em um posto de combustíveis em Nova Santa Rita quando sofreu a abordagem dos criminosos. Foi levado pelos bandidos, que foram trocando de carro até soltá-lo.

Segundo a ocorrência, ao verificar que a carga era de carne, um dos bandidos fez comunicação por WhatsApp com outra pessoa dizendo que estava "ok". Apesar da versão do motorista sobre a forma da abordagem, a polícia investiga a possibilidade de uma jovem de 16 anos ter sido usada como isca para que ele parasse na estrada. A jovem e o pai dela estão presos.

O delegado Gustavo Rocha, titular da Delegacia de Repressão a Roubo e Furto de Cargas, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), disse que, normalmente, os criminosos não usam o caminhão roubado para levar a carga desviada até o destino final por causa das buscas feitas pela polícia. O comum é a carga ser repassada a outro veículo. No caso flagrado pelo Denarc, no entanto, o grupo usou o próprio caminhão para entregar a carne no frigorífico em Tramandaí.

A polícia prendeu 10 pessoas envolvidas no roubo e na distribuição da carga. Entre elas, está o empresário que chefiaria o esquema. Os nomes dos suspeitos ainda não foram revelados pela polícia, que aguarda manifestação da Justiça sobre a homologação da prisão em flagrante.

O empresário capturado tem um frigorífico (onde foi achada a maior parte da carga) e dois açougues no Litoral Norte. A investigação está sendo compartilhada com a Delegacia de Cargas. A polícia quer rastrear os estabelecimentos que revenderiam a carne roubada.