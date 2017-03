Mulher é morta com tiro na cabeça em Cachoeirinha

Violência

Uma mulher foi morta na noite de quinta-feira em Cachoeirinha, na Região Metropolitana. Segundo a Brigada Militar, Bruna de Carli Cardoso, de 21 anos foi alvejada com um tiro na cabeça, por volta das 22h45min. A vítima foi encaminhada ao hospital da cidade e morreu em atendimento.

Ainda de acordo com a polícia, o ex-marido é o principal suspeito de ser o autor do disparo que vitimou Bruna. A identidade do ex-companheiro não foi confirmada.



