Operação prende cinco suspeitos de latrocínio em Cachoeira do Sul

Região Central

Uma operação da Polícia Civil prendeu preventivamente, na manhã desta quarta-feira, cinco pessoas envolvidas em um latrocínio que aconteceu em Cachoeira do Sul, na Região Central, em fevereiro deste ano. Mais de 40 policiais civis de cinco municípios participaram da ação, além do auxílio do efetivo da Brigada Militar. As informações são da Rádio Gaúcha.

Conforme a delegada Fabiane Bittencourt, responsável pela Operação Nova Era, foram presos cinco homens, com idades entre 20 e 30 anos. A polícia chegou até eles através de depoimentos de testemunhas e da confissão dos próprios autores. Um sexto homem envolvido no caso já estava preso.

No último dia 15 de fevereiro, Arthur Guilherme Guterres foi encontrado morto com as mãos amarradas na propriedade onde morava. Do local, foram levados dois porcos e a carteira da vítima, onde havia cerca de R$ 700.