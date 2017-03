Perseguição e tiroteio terminam com três bandidos baleados em Porto Alegre

Segurança Já

Uma perseguição após roubo de veículo terminou com três bandidos baleados na noite desta segunda-feira no bairro Floresta, em Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar, o trio se entregou ao trocar tiros com PMs na esquina das avenidas Cristóvão Colombo e Benjamin Constant, por volta das 22h30min. As informações são da Rádio Gaúcha.

Ainda conforme a BM, os bandidos haviam roubado minutos antes um Spacefox na Avenida São Pedro, no bairro São Geraldo. Após a vítima do assalto ativar o 190, uma guarnição do Batalhão de Operações Especiais (BOE) que estava próxima foi avisada, tendo início o acompanhamento.

Nenhum policial ficou ferido na ocorrência. Rendido, o trio caminhou até a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O nome dos envolvidos não foi divulgado. A BM não informou quais armas estavam com os bandidos.