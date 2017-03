Polícia faz varredura em busca de assassinos que estariam escondidos em Xangri-lá

Litoral Norte

Uma operação policial faz uma varredura em uma área de invasão em Xangri-lá, no Litoral Norte, em busca de foragidos por homicídios que podem estar escondidos na região. Conforme o delegado Valdernei Tonete, seis homens envolvidos em execuções ligadas ao tráfico de drogas são procurados. As informações são do blog Caso de Polícia.

Segundo a polícia, a área da invasão Areal, próxima do limite com Osório, é comumente usada por criminosos para se esconder de desafetos e da polícia.

Policiais civis, militares e até cães do Batalhão de Osório concentram as ações na região.

— É uma área grande, de muitos barracos, pobre, mas com muitas famílias de bem. Sabendo disso, muitos bandidos aproveitam para se esconder aqui — relatou o delegado.

Há a suspeita de que drogas são escondidas no local também. Mandados de buscas são cumpridos em casebres.

Os resultados da ação serão divulgados ao longo desta sexta-feira.

