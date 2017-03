Polícia investiga em Alvorada o sétimo caso de decapitação no ano na Região Metropolitana

Violência

Desde o começo da tarde de quinta-feira a Delegacia de Homicídios de Alvorada está empenhada em solucionar mais um caso de decapitação no ano. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado parcialmente enterrado no fundo de uma horta comunitária na Rua São Felipe, na Vila Esperança, bairro Jardim Aparecida. Ele estava decapitado e envolto em um cobertor. Próximo do corpo, os policiais desenterraram uma cabeça dentro de um saco plástico.



Leia mais

Corpo é encontrado decapitado e esquartejado na zona sul de Porto Alegre

Onda de decapitações é um "marketing da brutalidade" das facções, diz psicanalista



— O corpo já estava em decomposição. Vamos aguardar o levantamento da perícia para confirmar se a cabeça é, de fato, desta vítima — afirma o delegado André Lobo Anicet.



Os agentes foram até o local a partir de uma denúncia anônima que dava conta de um cemitério clandestino na região.



É o segundo caso de decapitação no ano em Alvorada, e o sétimo na Região Metropolitana. No ano passado, quando os casos de decapitação explodiram na região, havia acontecido dois crimes deste tipo até o início de março.