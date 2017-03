Região Metropolitana registra nove assassinatos em menos de 24 horas

Violência

Corpo de homem foi encontrado no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre

Corpo de homem foi encontrado no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre Foto: Anderson Fetter / Agência RBS

Em menos de 24 horas, entre a tarde de sexta-feira e a manhã deste sábado, nove pessoas foram mortas na Região Metropolitana. As informações são da Rádio Gaúcha.

Cinco casos aconteceram em Porto Alegre. No mais recente, um homem foi encontrado morto no Arroio Dilúvio, na Avenida Ipiranga. A Brigada Militar (BM) ainda não confirmou a identidade da vítima.

No bairro Restinga, dois homens foram mortos em um intervalo de duas horas. Os crimes aconteceram na Estrada do Rincão e na Rua A. Em ambos os casos, as vítimas foram baleadas na rua.

Em Alvorada, duas pessoas foram mortas em uma troca de tiros com a BM. O confronto aconteceu na Rua A, na Vila Esperança. De acordo com testemunhas, os policiais estavam em uma viatura quando foram atacados por oito homens. Nenhum policial foi ferido.



Os demais homicídios foram registrados em Gravataí — onde corpo de um homem foi encontrado na Rua Plínio Gilberto Kroeff, na entrada do Distrito Industrial — e em Viamão, onde um homem foi morto a tiros na Estrada dos Cunha, no bairro Recanto da Lagoa.