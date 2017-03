Taxista é esfaqueado durante assalto na zona sul de Porto Alegre

Violência

Um taxista foi esfaqueado na noite desta quarta-feira, no bairro Belém Velho, zona sul de Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar, o motorista foi atingido no pescoço e encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro. O estado de saúde é considerado grave. As informações são da Rádio Gaúcha.

A suspeita é de que o homem foi vítima de um assalto. O carro, um Siena, foi abandonado na Estrada Antônio Borges. A Polícia Civil aguarda a chegada da perícia.